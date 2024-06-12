На Донеччині підліток потонув у ставку
Київ • УНН
15-річний підліток потонув під час купання у ставку в селі Копані Покровського району Донецької області.
У Донецькій області 15-річний підліток потонув під час купання у ставку, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Інцидент стався вчора, 11 червня, на місцевій водоймі у с. Копані Покровського району. Там під час купання зник 15-річний хлопець.
Водолази ДСНС знайшли тіло підлітка, вилучили його на берег та передали представникам поліції.
В ДСНС закликали дотримуватись правил безпеки під час перебування на водоймах і обов’язково говорити про це зі своїми дітьми.
Доповнення
Впродовж минулого тижня в Україні загинули на воді 23 людини, серед них 4 дітей.
11 червня повідомлялось, що у Харкові на Петренківському водосховищі потонув 8-річний хлопчик.