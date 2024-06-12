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У Чернівецькій області у Дніпрі потонув підліток, ще одного 15-річного хлопця - шукають

У Чернівецькій області у Дніпрі потонув підліток, ще одного 15-річного хлопця - шукають

Київ • УНН

 • 22245 перегляди

У Чернівецькій області під час купання в річці Дністер один підліток потонув, а інший зник безвісти, внаслідок чого рятувальники продовжують пошукові роботи.

У Чернівецькій області під час купання в річці Дністер загинув підліток, ще одного хлопця віднесло течією - його наразі шукають рятувальники. Про це пише УНН з посиланням на ДСНС та поліцію області.

Деталі 

Надзвичайники розповіли, що інцидент трапився сьогодні о 12:52. До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Рухотин Клішковецької територіальної громади на річці Дністер зникла під водою дитина.

 На місці зʼясували, що під час купання почали тонути троє хлопців. Одного з них очевидці змогли витягнути на берег, а інші хлопці зникли під водою.

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Тіло другого хлопця виявили місцеві на відстані близько півтора кілометра від місця зникнення. Пошуки третього хлопця 2009 року народження тривають.

Станом на 17:00 рятувальники та поліцейські обстежують берег по обидві сторони річки, водолази обстежили територію близько 8 км по руслу Дністра. До пошуків від Головного управління залучено 13 рятувальників, 2 одиниці техніки та 1 плавзасіб

- підсумували в ДСНС.

Нагадаємо

У ДСНС заявили, що лише за перший тиждень червня в Україні загинули на воді 23 людини, серед них 4 дітей.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
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