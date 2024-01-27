В Черном море - четыре ракетоносителя с общим залпом в 24 "Калибра"

В Черном море сейчас четыре ракетоносителя с общим залпом в 24 "Калибра" - риск опасности очень высок. Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает УНН.

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Учитывая то, что уже давно враг не использовал "Калибры", и даже учитывая те сложности, которые у них есть с обеспечением дальнейшей логистики и обслуживания, они способны прибегнуть к использованию, и поэтому эту опасность сбрасывать со счетов нельзя отметила Гуменюк, призвав реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Она подчеркнула, что нужно обязательно учитывать, что наличие на дежурстве ракетоносителей - это существенный сигнал о необходимости оперативного реагирования на сигналы воздушной тревоги.

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