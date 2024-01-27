У Чорному морі - чотири ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри"
Київ • УНН
Наразі в Чорному морі перебувають чотири російські ракетоносці, здатні запустити загалом 24 крилаті ракети "Калібр", що становить високий ризик небезпеки, згідно з даними Об'єднаного оперативного командування "Південь" Збройних сил України. У зв'язку з цією загрозою населення закликають негайно реагувати на попередження про повітряні нальоти.
У Чорному морі наразі чотири ракетоносії із загальним залпом у 24 "Калібри" – ризик небезпеки дуже високий. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, передає УНН.
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З огляду на те, що вже давно ворог не використовував "Калібри", і навіть враховуючи ті складнощі, які в них є з забезпеченням подальшої логістики і обслуговування, вони здатні вдатися до використання, і тому цю небезпеку скидати з рахунку не можна
Вона наголосила, що потрібно обов’язково враховувати, що наявність на чергуванні ракетоносіїв – це суттєвий сигнал про необхідність оперативного реагування на сигнали повітряної тривоги.
У Чорному морі ворог наростив присутність ракетоносіїв – Сили оборони півдня27.01.24, 08:40 • 28587 переглядiв