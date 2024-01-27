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У Чорному морі ворог наростив присутність ракетоносіїв – Сили оборони півдня

У Чорному морі ворог наростив присутність ракетоносіїв – Сили оборони півдня

Київ • УНН

 • 28587 перегляди

Південні сили оборони повідомили, що Росія збільшила свою військово-морську присутність у Чорному морі до 7 кораблів, включаючи 4 ракетоносці, здатні запускати до 22 ракет "Калібр". Вони попереджають, що рівень ракетної загрози зараз надзвичайно високий.

У Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання до 7 одиниць, наростивши присутність ракетоносіїв. Про це повідомили у Силах оборони півдня країни, передає УНН.

Деталі

За інформацією, наразі на бойовому чергуванні перебуває 2 надводних та 2 підводних ракетоносії.

Також до малого ракетного корабля додався фрегат.

Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 22 одиниць.

Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно

йдеться у повідомленні.

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Лілія Подоляк

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