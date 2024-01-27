В Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей - Силы обороны юга

В Черном море враг увеличил корабельную группировку до 7 единиц, нарастив присутствие ракетоносителей. Об этом сообщили в Силах обороны юга страны, передает УНН.

Детали

По информации, сейчас на боевом дежурстве находится 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя.

Также к малому ракетному кораблю добавился фрегат.

Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 22 единиц.

Уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно говорится в сообщении.

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