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В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном дежурит носитель "Калибров" - МВД

Киев • УНН

 • 230 просмотра

В Черном и Азовском морях не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся 3 корабля рф, один из них с "Калибрами".

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном дежурит носитель "Калибров" - МВД

По состоянию на 06:00 21.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах россии проход по Керченскому проливу осуществили: в Черное море – 9 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 7 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ подчеркивают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что Черное море уже не безопасно для россиян. Силы обороны продолжают совершенствовать дроны Magura, делая их еще более эффективными.

На фронте произошло 129 боевых столкновений: рф нанесла 57 авиаударов и использовала 984 дрона20.05.25, 22:41 • 2044 просмотра

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