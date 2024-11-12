В Черном и Азовском морях отсутствуют российские ракетоносители
Киев • УНН
В Черном и Азовском морях отсутствуют российские военные корабли. В Средиземном море находится один корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 8 ракет.
По состоянию на утро, 12 ноября, российская оккупационная армия завела в Черном море свои военные корабли к пунктам базирования. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море также вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Отмечается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 1 судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.
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