В Черновцах полицейские изъяли наркотики на миллион гривен

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63745 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78084 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80778 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107541 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100432 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104572 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111545 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117090 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134327 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Черновцах полицейские изъяли наркотики на миллион гривен

В Черновцах полицейские изъяли наркотики на миллион гривен

Киев  •  УНН

 • 8087 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Черновцах полицейские изъяли наркотиков на сумму более 1 млн гривен, а также оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.

Так, 21 февраля сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с спецподразделением "КОРД", под процессуальным руководством прокуратуры области провели молниеносную спецоперацию по задержанию группы наркоторговцев. Правоохранители установили, что незаконный бизнес организовал 42-летний житель Заставнивского района. Имея уголовное прошлое, злоумышленник подобрал сообщников из числа криминогенного элемента.

"В состав группы входили четверо буковинцев возрасте от 24 до 56 лет. Все они были ранее судимы за тяжкие преступления, такие как кражи в крупных размерах, грабежи, разбои и сбыт наркотиков. Во время проведения санкционированного обыска одного из гаражных помещений, который наркоторговцы обустроили под склад, правоохранители изъяли 825 таблеток "Subutex", 1 килограмм амфетамина и значительное количество каннабиса. Кроме этого, в гараже полицейские нашли два автомата, два пистолета, два обреза охотничьих ружей, гранату с запалом, а также боеприпасы к указанному оружию", - рассказали в полиции.

Всех участников нелегального бизнеса работники следственного управления задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи уже объявили им подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проверяют возможных сообщников задержанного группы и канал поступления наркотических средств.

Напомним, Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной организованной группировки, которая реализовывала психотропные и наркотические вещества в Киевской и Черниговской областях.

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