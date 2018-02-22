В Черновцах полицейские изъяли наркотики на миллион гривен

Так, 21 февраля сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с спецподразделением "КОРД", под процессуальным руководством прокуратуры области провели молниеносную спецоперацию по задержанию группы наркоторговцев. Правоохранители установили, что незаконный бизнес организовал 42-летний житель Заставнивского района. Имея уголовное прошлое, злоумышленник подобрал сообщников из числа криминогенного элемента.

"В состав группы входили четверо буковинцев возрасте от 24 до 56 лет. Все они были ранее судимы за тяжкие преступления, такие как кражи в крупных размерах, грабежи, разбои и сбыт наркотиков. Во время проведения санкционированного обыска одного из гаражных помещений, который наркоторговцы обустроили под склад, правоохранители изъяли 825 таблеток "Subutex", 1 килограмм амфетамина и значительное количество каннабиса. Кроме этого, в гараже полицейские нашли два автомата, два пистолета, два обреза охотничьих ружей, гранату с запалом, а также боеприпасы к указанному оружию", - рассказали в полиции.

Всех участников нелегального бизнеса работники следственного управления задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи уже объявили им подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проверяют возможных сообщников задержанного группы и канал поступления наркотических средств.

Напомним, Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной организованной группировки, которая реализовывала психотропные и наркотические вещества в Киевской и Черниговской областях.