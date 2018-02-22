В Чернівцях поліцейські вилучили наркотиків на мільйон гривень

Так, 21 лютого працівники Управління протидії наркозлочинності спільно з спецпідрозділом “КОРД”, за процесуальним керівництвом прокуратури області провели блискавичну спецоперацію по затриманню групи наркоторговців. Правоохоронці встановили, що незаконний бізнес організував 42-річний житель Заставнівського району. Маючи кримінальне минуле, зловмисник підібрав спільників з числа криміногенного елементу.

“До складу групи входили четверо буковинців віком від 24 до 56 років. Всі вони були раніше судимі за тяжкі злочини, такі як крадіжки у великих розмірах, грабежі, розбої та збут наркотиків. Під час проведення санкціонованого обшуку одного із гаражних приміщень, який наркоторговці облаштували під склад, правоохоронці вилучили 825 таблеток „Subutex“, 1 кілограм амфетаміну та значну кількість канабісу. Крім цього, в гаражі поліцейські знайшли два автомати, два пістолети, два обрізи мисливських рушниць, гранату із запалом, а також боєприпаси до вказаної зброї”, — розповіли у поліції.

Всіх учасників нелегального бізнесу працівники слідчого управління затримали по статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже оголосили їм підозри у вчиненні злочину, передбаченого статтею 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці перевіряють можливих спільників затриманої групи та канал надходження наркотичних засобів.

Нагадаємо, Служба безпеки України припинила діяльність злочинного організованого угруповання, яке реалізовувало психотропні та наркотичні речовини у Київській та Чернігівській областях.