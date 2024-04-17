В Чернигове завтра День траура по погибшим в результате ракетного удара 17 апреля

Среда, 18 апреля, в Чернигове объявлена Днем траура по погибшим в результате ракетных ударов рф 17 апреля. Об этом заявил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

18 апреля в Чернигове объявлено Днем траура по погибшим в результате ракетных ударов рф 17 апреля. Подписал соответствующее распоряжение. - заявил Ломако.

Он также выразил соболезнования родным погибших и заверил, что россияне обязательно ответят за содеянное.

По его словам, окончательное количество жертв еще устанавливается, поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним

Согласно информации ГСЧС, в результате ракетного удара по Чернигову уже известно о 16 погибших и 61 пострадавшем, среди которых дети. Кроме того, 3 человека были спасены из-под завалов.