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В Чернигове завтра День траура по погибшим в результате ракетного удара 17 апреля
18 апреля в Чернигове объявлен День траура в результате российских ракетных ударов по городу 17 апреля.
Прогноз МВФ: в 2027 году доллар в Украине пересечет отметку в 50 гривен
Согласно отчету МВФ, за несколько лет гривна девальвирует по отношению к доллару США, достигнув отметки в 50,4 грн за доллар к 2027 году, а к 2029 году доллар будет стоить 54 грн.
Более 30% образцов пищевых продуктов в Украине превышают допустимые уровни трансжиров - результаты исследования
Более 30% образцов пищевых продуктов, проанализированных в Украине в рамках проекта ВОЗ FEEDCities, содержали чрезмерное количество трансжиров.
Уже через три месяца: языковой омбудсмен сообщил, когда русский исчезнет из украинских эфиров
7 июля 2024 года вступит в силу пункт закона Украины "О медиа", который ужесточает требования к использованию украинского государственного языка в украиноязычных телепрограммах, позволяя только короткие фразы или отдельные слова на негосударственных языках без перевода или дублирования на украинском языке.
Последствия российского ракетного удара: в Чернигове известно уже о 16 погибших
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 16 человек погибли в результате массированного российского ракетного удара по Чернигову. Поисково-спасательные работы продолжаются на месте атаки продолжаются.
Урожай зерновых и масличных прогнозируется в этом году на уровне около 74 млн тонн - Минагрополитики
Министерство аграрной политики прогнозирует урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2024 году на уровне около 74 миллионов тонн, из них зерновых - 52,4 миллиона тонн, а масличных - 21,7 миллиона тонн.
Ракетный удар рф по Чернигову: в Нацполиции объяснили, куда обращаться пострадавшим в результате атаки
В Чернигове были созданы пункты помощи пострадавшим от массированной российской ракетной атаки. Также в городе дополнительно развернуты пункты несокрушимости и центры оказания психологической помощи.
В МВД показало первые минуты после атаки рф на Чернигов
Российская ракетная атака на Чернигов убила 15 человек. В МВД показали видео первых минут после утреннего удара.
"Больше не является памятником": Минкульт дал добро на демонтаж Арки дружбы народов
Министерство культуры и информационной политики Украины решило, что Арка "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) в Киеве больше не является памятником, поэтому может быть демонтирована.
Из-за атаки рф на Чернигов уже 15 погибших, десятки пострадавших - ГСЧС
В Чернигове в результате российской атаки погибли 15 человек и 61 человек пострадал, в том числе 3 детей, 3 были спасены из-под завалов, поисковые работы продолжаются.