В Чернигове со взяткой в более 140 тыс. грн задержали начальника управления горсовета

В Чернигове 30 ноября разоблачили и задержали начальника управления горсовета при попытке получить взятку, общей суммой более 140 тысяч гривен. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

В Черниговском городском совете разоблачили руководителя одного из его управлений на взяточничестве.

Чиновник, как сообщается, требовал 10% "отката", а это 142 тысячи гривен, за подписание актов выполненных работ и финансовые расчеты по ним.

Вчера злоумышленника поймали во время получения части неправомерной выгоды, а именно 101 700 гривен, прямо на улице города. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса и ему сообщено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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