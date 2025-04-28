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В Чернигове кондуктор троллейбуса насмехался над удостоверением УБД защитницы: детали

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

В Чернигове кондуктор троллейбуса №9 отказал в бесплатном проезде защитнице Украины, насмехаясь над ее удостоверением УБД (участника боевых действий). Начальник ГВА (городской военной администрации) требует расследования инцидента.

В Чернигове кондуктор троллейбуса насмехался над удостоверением УБД защитницы: детали

В Чернигове кондуктор троллейбуса отказал в бесплатном проезде защитнице Украины. Об этом сообщил в Telegram начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Дмитрий Брижинский, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел 23 апреля, около 19:45 – 19:55, на маршруте №452 (троллейбус с бортовым номером 9). По словам Брижинского, кондуктор разговаривал с защитницей Украины на русском языке: он откровенно насмехался над ее удостоверением участницы боевых действий и нарушил не только общее законодательство Украины, но и распоряжение Черниговской городской военной администрации от 28 марта 2025 года Nº65 "Об обеспечении бесплатного проезда отдельных категорий граждан в городском электро- и автомобильном транспорте общего пользования г. Чернигова".

Начальник МВА также опубликовал на своей странице в Telegram обращение к начальнику управления транспорта, транспортной инфраструктуры и связи Черниговского городского совета с требованием провести внутреннее расследование.

Подобные случаи пренебрежения к тем, кто защищает наше государство, абсолютно недопустимы, особенно в условиях полномасштабной войны

– написал Брижинский.

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