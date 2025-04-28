У Чернігові кондуктор тролейбуса насміхався з посвідчення УБД захисниці: деталі
Київ • УНН
У Чернігові кондуктор тролейбуса №9 відмовив у безоплатному проїзді захисниці України, насміхаючись з її посвідчення УБД. Начальник МВА вимагає розслідування інциденту.
У Чернігові кондуктор тролейбуса відмовив у безоплатному проїзді захисниці України. Про це повідомив в Telegram начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Дмитро Брижинський, передає УНН.
Деталі
Інцидент стався 23 квітня, близько 19:45 – 19:55, на маршруті №452 (тролейбус з бортовим номером 9). За словами Брижинського, кондуктор розмовляв з захисницею України російською мовою: він відверто насміхався з її посвідчення учасниці бойових дій та порушив не лише загальне законодавство України, але й розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації від 28 березня 2025 року Nº65 "Про забезпечення безоплатного проїзду окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування м. Чернігова".
Начальник МВА також опублікував на своїй сторінці в Telegram звернення до начальника управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради з вимогою провести внутрішнє розслідування.
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