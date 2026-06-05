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В Чернигове из-за атаки РФ на предприятие 6 раненых

Киев • УНН

 • 324 просмотра

В Чернигове из-за атаки БпЛА на предприятие и парковку ранены шесть человек. Повреждено 37 автомобилей, все пострадавшие госпитализированы.

В Чернигове из-за атаки РФ на предприятие 6 раненых

россия атаковала предприятие и парковку в Чернигове, известно о 6 пострадавших, сообщил в пятницу глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Зафиксировано попадание вражеского БпЛА по одному из предприятий на севере города. Также зафиксировано еще одно попадание шахеда на автостоянку", - написал Брижинский.

По его словам, "на месте попадания по предприятию количество травмированных предварительно возросло до 6 человек". Пожар отсутствует.

Все травмированные, по его данным, доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.

Повреждено 37 автомобилей, добавил он.

Дополнение

Враг продолжает атаковать Черниговскую и Сумскую области.

По данным главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в Черниговской области за прошедшие сутки в результате ударов рф есть погибший и раненый, под вражеским ударом были автозаправка, транспортная инфраструктура, одно из предприятий в Крутянской громаде в Нежинском районе, объекты энергетики.

В Сумской области в результате ударов врага за прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, 14 человек пострадали, среди них – 5 детей, отметил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Под атакой был в том числе Конотоп. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в Сумской ОВА.

Юлия Шрамко

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