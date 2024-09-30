В Черкасской области уничтожено 20 вражеских дронов, из-за обломков загорелось кукурузное поле
Киев • УНН
Ночью Черкасская область подверглась воздушной атаке, которая длилась почти 6 часов. Силами ПВО и других подразделений уничтожено 20 вражеских БпЛА, пострадавших нет. На Уманщине из-за обломков загорелось кукурузное поле.
Черкасская область ночью во время почти 6-часовой тревоги подверглась атаке российских войск, уничтожено 20 вражеских дронов, пострадавших нет, на Уманщине из-за обломков загорелось кукурузное поле, сообщил в понедельник председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Опять ночь прошла с тревогой. Почти шесть часов подряд мы получали угрозы с воздуха. Силами ПВО, мобильных огневых групп и противодействия РЭБ атаки отражены. По предварительным данным, в пределах области в целом уничтожено 20 вражеских БПЛА. Без пострадавших. Это самое главное. На Уманщине из-за падения обломков загорелось поле с кукурузой. Пожар ликвидировали», - написал Табурец.
Обследование территории, по его словам, продолжается.
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