На Черкащині знищено 20 ворожих дронів, через уламки загорілося кукурудзяне поле
Київ • УНН
Вночі Черкаська область зазнала повітряної атаки, яка тривала майже 6 годин. Силами ППО та інших підрозділів знищено 20 ворожих БпЛА, постраждалих немає. На Уманщині через уламки загорілося кукурудзяне поле.
Черкаська область вночі під час майже 6-годинної тривоги зазнала атаки російських військ, знищено 20 ворожих дронів, постраждалих немає, на Уманщині через уламки загорілося кукурудзяне поле, повідомив у понеділок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
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"Знову ніч минула із тривогою. Майже шість годин поспіль ми мали загрози з повітря. Силами ППО, мобільних вогневих груп і протидії РЕБ атаки відбито. За попередніми даними, в межах області загалом знищено 20 ворожих БпЛА. Без потерпілих. Це найголовніше. На Уманщині через падіння уламків загорілось поле з кукурудзою. Пожежу ліквідували", - написав Табурець.
Обстеження території, з його слів, триває.
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