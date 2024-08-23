В Черкасской области нашли обломки еще одной ракеты после ночной атаки рф
Киев • УНН
В Черкасском районе обнаружены обломки дополнительной ракеты после ночного обстрела. Инфраструктура не подверглась разрушениям, уточненная информация получена после дообследования территории.
В Черкасском районе обнаружены обломки еще одной ракеты после ночной атаки российских войск, инфраструктура не подверглась разрушениям, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Есть уточненная информация о последствиях ночной атаки. Дообследовав территорию, нашли обломки еще одной ракеты в Черкасском районе. Без разрушений инфраструктуры
Черкащину вночі атакував ворог: знищено "шахед", ракета впала на відкриту територію в Черкасах, є пошкодження23 августа 2024, 05:49 • 28313 просмотров