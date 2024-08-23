Черкасскую область ночью атаковал враг: уничтожен "шахед", ракета упала на открытую территорию в Черкассах, есть повреждения
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Черкасскую область. Ракета упала на открытую территорию в Черкассах, повредив имущество. В районе уничтожен «шахед». Жертв нет, пожар ликвидирован.
Российские войска ночью атаковали Черкасскую область. Ракета упала на открытую территорию в Черкассах, повредив имущество. В районе уничтожен "шахед". Жертв нет, пожар ликвидирован, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Ночью враг атаковал нашу Черкасскую область. К счастью, обошлось без пострадавших. И это самое главное. В области работала ПВО. По предварительной информации, произошло падение ракеты на открытую территорию в пределах областного центра. Вследствие этого загорелась древесина, которая там хранилась. Пожар оперативно ликвидирован. Обломками повреждены соседние постройки частных предприятий, окна в магазине, несколько автомобилей. Также в Черкасском районе уничтожен "шахед". Без последствий
Обследование территории, по его словам, продолжается.
В небе над Украиной ночью уничтожили 14 российских "шахедов", еще два потеряны23 августа 2024, 05:19 • 15595 просмотров