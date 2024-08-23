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Черкащину вночі атакував ворог: знищено "шахед", ракета впала на відкриту територію в Черкасах, є пошкодження

Київ • УНН

 • 30110 перегляди

Вночі ворог атакував Черкащину. Ракета впала на відкриту територію в Черкасах, пошкодивши майно. У районі знищено "шахед". Жертв немає, пожежу ліквідовано.

Російські війська вночі атакували Черкаську область. Ракета впала на відкриту територію в Черкасах, пошкодивши майно. У районі знищено "шахед". Жертв немає, пожежу ліквідовано, повідомив у п'ятницю голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Уночі ворог атакував нашу Черкащину. На щастя, минулось без потерпілих. І це найголовніше. В області працювала ППО. За попередньою інформацією, відбулось падіння ракети на відкриту територію в межах обласного центру. Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась. Пожежу оперативно ліквідовано. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів. Також у Черкаському районі знищено "шахед". Без наслідків

- написав Табурець у Telegram.

Обстеження території, з його слів, триває.

У небі над Україною вночі знищили 14 російських "шахедів", ще два втрачено23.08.24, 08:19 • 22296 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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