Черкащину вночі атакував ворог: знищено "шахед", ракета впала на відкриту територію в Черкасах, є пошкодження

Російські війська вночі атакували Черкаську область. Ракета впала на відкриту територію в Черкасах, пошкодивши майно. У районі знищено "шахед". Жертв немає, пожежу ліквідовано, повідомив у п'ятницю голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Уночі ворог атакував нашу Черкащину. На щастя, минулось без потерпілих. І це найголовніше. В області працювала ППО. За попередньою інформацією, відбулось падіння ракети на відкриту територію в межах обласного центру. Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась. Пожежу оперативно ліквідовано. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів. Також у Черкаському районі знищено "шахед". Без наслідків