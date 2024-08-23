На Черкащині знайшли уламки ще однієї ракети після нічної атаки рф
Київ • УНН
У Черкаському районі виявлено уламки додаткової ракети після нічного обстрілу. Інфраструктура не зазнала руйнувань, уточнена інформація отримана після дообстеження території.
У Черкаському районі виявлено уламки ще однієї ракети після нічної атаки російських військ, інфраструктура не зазнала руйнувань, повідомив у п'ятницю голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Маємо уточнену інформацію щодо наслідків нічної атаки. Дообстеживши територію, знайшли уламки ще однієї ракети в Черкаському районі. Без руйнацій інфраструктури
Черкащину вночі атакував ворог: знищено "шахед", ракета впала на відкриту територію в Черкасах, є пошкодження23.08.24, 08:49 • 30110 переглядiв