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На Черкащині знайшли уламки ще однієї ракети після нічної атаки рф

На Черкащині знайшли уламки ще однієї ракети після нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 24078 перегляди

У Черкаському районі виявлено уламки додаткової ракети після нічного обстрілу. Інфраструктура не зазнала руйнувань, уточнена інформація отримана після дообстеження території.

У Черкаському районі виявлено уламки ще однієї ракети після нічної атаки російських військ, інфраструктура не зазнала руйнувань, повідомив у п'ятницю голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Маємо уточнену інформацію щодо наслідків нічної атаки. Дообстеживши територію, знайшли уламки ще однієї ракети в Черкаському районі. Без руйнацій інфраструктури

- написав Табурець у Telegram.

Черкащину вночі атакував ворог: знищено "шахед", ракета впала на відкриту територію в Черкасах, є пошкодження23.08.24, 08:49 • 30110 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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