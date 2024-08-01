В Черкасской области из-за природного пожара загорелись ульи с пчелами, сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

Детали

"В селе Ольховец из-за неосторожного обращения с огнем загорелась сухая растительность, которая распространилась на ульи с пчелами", - сообщили в ведомстве.

Как указано, огонь укротили.

Сообщается, что в регионе всего за сутки чрезвычайники ликвидировали 6 пожаров сухой растительности.

В частности, в селе Кобриново, по неосторожности во время курения, горела стерня, в результате пожара огнем охватило 1 гектар. По аналогичной причине горел сухостой в городе Шпола. 500 кв. м открытой территории огонь охватил в селе Барвинок. На Уманщине пожар сухой травы распространился на площадь 2 гектара, он был ликвидирован. Горело и в Черкасском районе.

Пострадавших в результате пожаров нет.

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