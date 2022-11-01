В Черкасскую область вернули свет после отключений из-за вражеских ударов

Цитата

«Последствия вчерашней вражеской атаки ликвидированы. Вся область заживлена. Спасибо нашим службам за работу 24/7. Вы – сила», - написал он в Telegram.

Детали

По его информации, сегодня в регионе с утра будут применены графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии.

Дополнение

31 октября утром российские оккупанты атаковали один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области, часть области была обесточена. В результате атаки в регионе четыре человека пострадали.