У Черкаську область повернули світло після відключень через ворожі удари

Цитата

«Наслідки вчорашньої ворожої атаки ліквідовані. Уся область заживлена. Дякую нашим службам за роботу 24/7. Ви – сила», - написав він в Telegram.

Деталі

За його інформацією, сьогодні в регіоні зранку буде застосовано графіки аварійних і погодинних відключень електроенергії.

Доповнення

31 жовтня вранці російські окупанти атакували один з об’єктів критичної інфраструктури Черкащини, частину області було знеструмлено. Внаслідок атаки у регіоні четверо людей постраждали.