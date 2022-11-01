У Черкаську область повернули світло після відключень через ворожі удари
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Черкаській області повернули електропостачання після аварійного знеструмлення через ворожі удари. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує УНН.
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«Наслідки вчорашньої ворожої атаки ліквідовані. Уся область заживлена. Дякую нашим службам за роботу 24/7. Ви – сила», - написав він в Telegram.
Деталі
За його інформацією, сьогодні в регіоні зранку буде застосовано графіки аварійних і погодинних відключень електроенергії.
Доповнення
31 жовтня вранці російські окупанти атакували один з об’єктів критичної інфраструктури Черкащини, частину області було знеструмлено. Внаслідок атаки у регіоні четверо людей постраждали.