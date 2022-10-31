Окупанти атакували критичну інфраструктуру Черкащини, частину області знеструмлено - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські окупанти атакували один з об’єктів критичної інфраструктури Черкащини, частину області знеструмлено. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
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«Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють», - написав Табурець у Телеграм.
Нагадаємо
По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову були "прильоти", удар був по критичній інфраструктурі.