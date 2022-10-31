Окупанти атакували критичну інфраструктуру Черкащини, частину області знеструмлено - голова ОВА

Цитата

«Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють», - написав Табурець у Телеграм.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову були "прильоти", удар був по критичній інфраструктурі.