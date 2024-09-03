В Чехии обнаружили 30 мигрантов в грузовике, одна женщина умерла

В Чехии полиция обнаружила десятки мигрантов и погибшую женщину в грузовике. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

В Чехии полиция обнаружила около 30 мигрантов и одну погибшую в прицепе грузовика. Инцидент произошел в понедельник днем, когда грузовик остановили на трассе примерно в 18 километрах от Праги.

Медицинский персонал оказал помощь 30-летней женщине, которая была найдена без сознания. После проведения реанимационных мероприятий ее смерть была констатирована на месте.

Полиция использовала вертолет для поиска мигрантов, которые сбежали из грузовика. Движение на трассе было приостановлено во время операции. Более подробной информации о мигрантах пока нет, но вероятно, что грузовик направлялся в другую страну, поскольку Чехия является транзитной точкой для многих мигрантов на пути в Западную Европу.

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