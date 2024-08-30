Напоминая о депортации из России чешских дипломатов, журналист Ондржей Соукуп при поддержке МИД страны выпустил пиво «Vyhostivar». Вырученные средства будут направлены на помощь Украине, передает УНН со ссылкой на страницу заместителя министра иностранных дел Чехиий.

Пиво и благотворительность! Даже в этом году Ондржей Соукуп с небольшой нашей помощью варил пиво Выгостивар в память об изгнанных коллегах из в 2021 году после дела Vrbětice. Мы предлагаем пять бутылок этого особого вина, он получает выручку, чтобы помочь Украине. Аукцион заканчивается 1 сентября - сообщил заместитель министра иностранных дел Ян Мариан.

Напомним,

Чехия и Россия будут иметь по 32 сотрудника в посольствах в Москве и Праге: обе страны должны иметь по семь дипломатев и 25 других сотрудников. Об этом сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек в эфире чешского телевидения.

МИД Чехии подтвердил выполнение российской стороной требования о сокращении количества дипломатов и вспомогательного персонала посольства России в Праге.