З Чехії виїхали усі видворені російські дипломати

Деталі

Нині в дипломатичному представництві РФ в чеській столиці залишилося 7 дипломатів і 25 адміністративно-технічних працівників. У чеському посольстві в Москві залишилося таке ж кількість дипломатичних і недипломатичних співробітників.

Другий літак з висланими працівниками російського посольства і членами їх сімей вилетів з Праги до Москви 31 травня.

Додатково

Скорочення числа дипломатів і адміністративних працівників російського посольства в Чехії пов'язано зі скандалом навколо вибухів військових складів в чеському селищі Врбетіце в 2014 році.

За даними чеської контррозвідки, до вибухів військових складів в Врбетіце причетні агенти підрозділу російської спецслужби ГРУ.

Першою реакцією з боку Чехії стало видворення 18 співробітників посольства РФ. Далі були взаємні кроки у відповідь.