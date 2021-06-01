Из Чехии выехали все выдворены российские дипломаты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. МИД Чехии подтвердило выполнение российской стороной требования о сокращении количества дипломатов и вспомогательного персонала посольства России в Праге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Международное пражское радио.
Детали
Сейчас в дипломатическом представительстве РФ в чешской столице осталось 7 дипломатов и 25 административно-технических работников. В чешском посольстве в Москве осталось такое же количество дипломатических и недипломатичных сотрудников.
Второй самолет с высланными работниками российского посольства и членами их семей вылетел из Праги в Москву 31 мая.
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Сокращение числа дипломатов и административных работников российского посольства в Чехии связано со скандалом вокруг взрывов военных складов в чешском поселке Врбетице в 2014 году.
По данным чешской контрразведки, к взрывам военных складов в Врбетице причастны агенты подразделения российской спецслужбы ГРУ .
Первой реакцией со стороны Чехии стало выдворение 18 сотрудников посольства РФ. Далее были взаимные шаги.