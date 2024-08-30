У Чехії випустили пиво в нагадування про депортованих з росії дипломатів: кошти з продажу підуть Україні
Київ • УНН
У Чехії випустили пиво "Vyhostivar" на згадку про депортованих з росії дипломатів. Кошти від продажу пива будуть спрямовані на допомогу Україні, ініціативу підтримало МЗС Чехії.
Нагадуючи про депортацію з росії чеських дипломатів, журналіст Ондржей Соукуп за підтримки МЗС Чехії випустив пиво "Vyhostivar". Виручені кошти будуть направлені на допомогу Україні, передає УНН з посиланням на сторінку заступника міністра закордонних справ Чехії.
Пиво і благодійність! Навіть цього року Ондржей Соукуп з невеликою нашою допомогою варив пиво Вигостивар на згадку про вигнаних колег з у 2021 році після справи Vrbětice. Ми пропонуємо п’ять пляшок цього особливого вина, він отримує виручку, щоб допомогти Україні. Аукціон закінчується 1 вересня
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Чехія і росія будуть мати по 32 співробітники в посольствах в Москві і Празі: обидві країни повинні мати по сім дипломатів і 25 інших співробітників. Про це повідомив голова МЗС Чехії Якуб Кулганек в ефірі чеського телебачення.
МЗС Чехії підтвердило виконання російською стороною вимоги про скорочення кількості дипломатів і допоміжного персоналу посольства Росії в Празі.