У Чехії випустили пиво в нагадування про депортованих з росії дипломатів: кошти з продажу підуть Україні

Нагадуючи про депортацію з росії чеських дипломатів, журналіст Ондржей Соукуп за підтримки МЗС Чехії випустив пиво "Vyhostivar". Виручені кошти будуть направлені на допомогу Україні, передає УНН з посиланням на сторінку заступника міністра закордонних справ Чехії.

Пиво і благодійність! Навіть цього року Ондржей Соукуп з невеликою нашою допомогою варив пиво Вигостивар на згадку про вигнаних колег з у 2021 році після справи Vrbětice. Ми пропонуємо п’ять пляшок цього особливого вина, він отримує виручку, щоб допомогти Україні. Аукціон закінчується 1 вересня