У Чехії виявили 30 мігрантів у вантажівці, одна жінка померла
Київ • УНН
Поліція Чехії знайшла близько 30 мігрантів у причепі вантажівки за 18 км від Праги. Одна 30-річна жінка померла на місці, інші втекли. Поліція використовувала гелікоптер для пошуку втікачів.
У Чехії поліція виявила десятки мігрантів і загиблу жінку у вантажівці. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Деталі
У Чехії поліція виявила близько 30 мігрантів та одну загиблу в причепі вантажівки. Інцидент стався в понеділок вдень, коли вантажівку зупинили на трасі приблизно за 18 кілометрів від Праги.
Медичний персонал надав допомогу 30-річній жінці, яка була знайдена без свідомості. Після проведення реанімаційних заходів її смерть була констатована на місці.
Поліція використовувала гелікоптер для пошуку мігрантів, які втекли з вантажівки. Рух на трасі був припинений під час операції. Більш детальної інформації про мігрантів поки що немає, але ймовірно, що вантажівка прямувала до іншої країни, оскільки Чехія є транзитною точкою для багатьох мігрантів на шляху до Західної Європи.
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