Власти Чечни опровергли информацию о получении сыном Рамзана Кадырова Али гражданства Сербии, которое позволило бы ему путешествовать в страны Европейского союза без визы. Об этом сообщает «Медуза», пишет УНН.

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Вице-премьер и министр национальной политики Чечни Ильман Вахидов назвал «фейком» результаты расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о наличии у сына Кадырова иностранного гражданства.

Что выяснили расследователи

По данным ФБК, Али Кадыров в июле 2025 года получил сербский паспорт на имя Али Мусаева. Расследователи также утверждают, что сын главы Чечни имеет российский паспорт, оформленный на то же имя.

Наличие сербского гражданства позволило бы ему без визы путешествовать как в Россию, так и в страны Европейского союза.

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