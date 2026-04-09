Кадыров отказался отправлять чеченцев воевать за Иран против США и Израиля

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Глава Чечни опроверг слухи об отправке войск в Иран для борьбы с американцами. Он не поддерживает иранские удары по гражданским объектам арабов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы не будут воевать за Иран в его войне с США и Израилем. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам Кадырова, в сети распространяется информация, что якобы чеченские подразделения готовы выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев.

Это вполне могло бы произойти, если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля. Но они нападают на наших братьев. Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним "но" - я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива

- отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что находится в братских отношениях с президентом ОАЭ, королем, наследным принцем Саудовской Аравии, и ему "глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта".

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран