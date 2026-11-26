Влада Чечні спростувала інформацію про отримання сином рамзана кадирова Алі громадянства Сербії, яке дозволило б йому подорожувати до країн Європейського Союзу без віз. Про це повідомляє "Медуза", пише УНН.

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Віцепрем'єр та міністр національної політики Чечні Ільман Вахідов назвав "фейком" результати розслідування Фонду боротьби з корупцією (ФБК) щодо наявності у сина кадирова іноземного громадянства.

Що з'ясували розслідувачі

За даними ФБК, Алі кадиров у липні 2025 року отримав сербський паспорт на ім'я Алі Мусаєва. Розслідувачі також стверджують, що син очільника Чечні має російський паспорт, оформлений на те саме ім'я.

Наявність сербського громадянства дозволила б йому без віз подорожувати як до росії, так і до країн Європейського Союзу.

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