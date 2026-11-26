У Чечні заперечили отримання сином кадирова сербського паспорта під іншим прізвищем
Київ • УНН
ФБК заявив, що алі кадиров отримав паспорт Сербії на ім’я алі мусаєва. Влада Чечні назвала розслідування фейком.
Влада Чечні спростувала інформацію про отримання сином рамзана кадирова Алі громадянства Сербії, яке дозволило б йому подорожувати до країн Європейського Союзу без віз. Про це повідомляє "Медуза", пише УНН.
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Віцепрем'єр та міністр національної політики Чечні Ільман Вахідов назвав "фейком" результати розслідування Фонду боротьби з корупцією (ФБК) щодо наявності у сина кадирова іноземного громадянства.
Що з'ясували розслідувачі
За даними ФБК, Алі кадиров у липні 2025 року отримав сербський паспорт на ім'я Алі Мусаєва. Розслідувачі також стверджують, що син очільника Чечні має російський паспорт, оформлений на те саме ім'я.
Наявність сербського громадянства дозволила б йому без віз подорожувати як до росії, так і до країн Європейського Союзу.
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