После повреждения оборудования энергетики быстро восстановили электроснабжение и водоснабжение в поселке Текстильное и части Таврического микрорайона Херсона. Специалисты оперативно выполнили качественную работу.
После повреждения оборудования в результате ночных обстрелов российских войск энергетики быстро восстановили электроснабжение и водоснабжение в поселке Текстильное и части Таврического микрорайона Херсона, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"Энергетики за короткое время смогли восстановить поврежденное оборудование и вернуть услуги херсонцам. Поселок Текстильное и часть Таврического микрорайона снова с электричеством и водой", - написал Мрочко в Telegram.
Херсон вночі "здригався" від вибухів: частина міста без світла, можливі перебої з водою26 июля 2024, 07:59 • 14767 просмотров