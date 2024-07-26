После повреждения оборудования в результате ночных обстрелов российских войск энергетики быстро восстановили электроснабжение и водоснабжение в поселке Текстильное и части Таврического микрорайона Херсона, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

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"Энергетики за короткое время смогли восстановить поврежденное оборудование и вернуть услуги херсонцам. Поселок Текстильное и часть Таврического микрорайона снова с электричеством и водой", - написал Мрочко в Telegram.

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