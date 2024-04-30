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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Бурятии вспыхнул масштабный лесной пожар: огонь уже добрался до столицы, объявлена эвакуация

В Бурятии вспыхнул масштабный лесной пожар: огонь уже добрался до столицы, объявлена эвакуация

Киев  •  УНН

30 апреля 2024, 16:19  •  7458 просмотра

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Более 100 гектаров леса горят в Бурятии, а из-за ураганного ветра пожары достигли столицы и перекинулись на здания в пригороде, угрожая жилым районам, несмотря на заявления властей о том, что нежилые здания не пострадали.

В Бурятии, входящей в состав рф, горит более 100 га леса. Из-за ураганного ветра пожар дошел до столицы, а затем перекинулся на здания в пригороде, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Местные жители пишут, что огнем охвачены жилые дома. Однако городские власти уверяют, что горят нежилые постройки и есть угроза распространения огня на жилые дома, информирует Baza.

Кроме того, в самом Улан-Удэ зафиксировано пять очагов пожара. Больше всего пострадал микрорайон Бурвод.

"Власти объявили об эвакуации людей. Ситуация осложняется ураганным ветром, который быстро распространяет пламя", - говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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