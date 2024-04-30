В Бурятии вспыхнул масштабный лесной пожар: огонь уже добрался до столицы, объявлена эвакуация

В Бурятии, входящей в состав рф, горит более 100 га леса. Из-за ураганного ветра пожар дошел до столицы, а затем перекинулся на здания в пригороде, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Местные жители пишут, что огнем охвачены жилые дома. Однако городские власти уверяют, что горят нежилые постройки и есть угроза распространения огня на жилые дома, информирует Baza.

Кроме того, в самом Улан-Удэ зафиксировано пять очагов пожара. Больше всего пострадал микрорайон Бурвод.

"Власти объявили об эвакуации людей. Ситуация осложняется ураганным ветром, который быстро распространяет пламя", - говорится в сообщении.