У Бурятії спалахнула масштабна лісова пожежа: вогонь вже дістався столиці, оголошено евакуацію
Київ • УНН
Понад 100 гектарів лісу горять у Бурятії, а через ураганний вітер пожежі досягли столиці і перекинулися на будівлі в передмісті, загрожуючи житловим районам, незважаючи на заяви влади про те, що нежитлові будівлі не постраждали.
У Бурятії, що входить до складу рф, горить понад 100 га лісу. Через ураганний вітер пожежа дійшла до столиці, а потім перекинулася на будівлі в передмісті, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
Місцеві жителі пишуть, що вогнем охоплено житлові будинки. Однак міська влада запевняє, що горять нежитлові споруди і є загроза поширення вогню на житлові будинки, інформує Baza.
Крім того, у самому Улан-Уде зафіксовано п'ять вогнищ пожежі. Найбільше постраждав мікрорайон Бурвод.
"Влада оголосила про евакуацію людей. Ситуація ускладнюється ураганним вітром, який швидко поширює полум'я", - йдеться у повідомленні.