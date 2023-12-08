В бурятии протестуют против строительства гигантской колонии, которую поручил возвести путин

В улан-удэ, столице бурятии, местные жители обратились к властям, чтобы не допустить строительство тюрьмы на 3 тысячи человек. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Нас не известили о такой страшной новости, что у нас будут строить зону особую - мегаколонию, зону особого режима. Колоссальную, по размерам не имеющую аналогов в россии - говорит женщина из видео обращения.

"Я вообще не знаю, кто мог придумать поселить преступников в самом центре региона, в столице региона", - добавила она.

Детали

В сообщении росСМИ говорится, что инициатором строительства новой тюрьмы в столице бурятии стал непосредственно путин. Положительное решение было принято якобы по результатам слушаний и голосования. Однако для подавляющего большинства населения этой части улан-удэ это стало полной неожиданностью.

При этом экс-глава региональной полиции и член "Совета старейшин при главе Республики Бурятия" Иван Калашников связал строительство колонии с "патриотизмом" и предложил жителям "отключить эмоции и включить разум", и "помочь республике, городу, системе".

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