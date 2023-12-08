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В бурятии протестуют против строительства гигантской колонии, которую поручил возвести путин

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 01:10  •  29781 просмотра

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Жители Улан-Удэ протестуют против запланированного строительства большой тюрьмы в городе, которое было инициировано путиным и стало неожиданностью для местного населения.

В улан-удэ, столице бурятии, местные жители обратились к властям, чтобы не допустить строительство тюрьмы на 3 тысячи человек. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Нас не известили о такой страшной новости, что у нас будут строить зону особую - мегаколонию, зону особого режима. Колоссальную, по размерам не имеющую аналогов в россии 

- говорит женщина из видео обращения.

"Я вообще не знаю, кто мог придумать поселить преступников в самом центре региона, в столице региона", - добавила она.

Детали

В сообщении росСМИ говорится, что инициатором строительства новой тюрьмы в столице бурятии стал непосредственно путин. Положительное решение было принято якобы по результатам слушаний и голосования. Однако для подавляющего большинства населения этой части улан-удэ это стало полной неожиданностью.

При этом экс-глава региональной полиции и член "Совета старейшин при главе Республики Бурятия" Иван Калашников связал строительство колонии с "патриотизмом" и предложил жителям "отключить эмоции и включить разум", и "помочь республике, городу, системе".

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Новости Мира
У бурятії протестують проти будівництва гігантської колонії, яку доручив звести путін
Buryatia protests against the construction of a giant colony ordered by Putin
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В бурятии протестуют против строительства гигантской колонии, которую поручил возвести путин

Жители Улан-Удэ протестуют против запланированного строительства большой тюрьмы в городе, которое было инициировано путиным и стало неожиданностью для местного населения.

Новости Мира •   •  29781 просмотра
В бурятии протестуют против строительства гигантской колонии, которую поручил возвести путин

Кэмерон призвал Конгресс США одобрить финансирование для Украины

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В столице обработали елки, чтобы защитить их от вандалов - КГГА

Минэнерго ведет переговоры с инвесторами из США, по производству энергетического оборудования

Украина стремится привлечь американские инвестиции для развития своего энергетического сектора, включая местное производство энергетического оборудования. Переговоры с делегатами Американской торговой палаты были сосредоточены на вопросах безопасности и инвестиций для продвижения энергетической независимости и содействия глобальной безопасности.

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Минэнерго ведет переговоры с инвесторами из США, по производству энергетического оборудования

Четверть действующих нардепов имеют отношение к финансово-промышленным группам - аналитика YouControl

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Четверть действующих нардепов имеют отношение к финансово-промышленным группам - аналитика YouControl

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Враг обстрелял одну из шахт "Торецкуголь": есть раненый, повреждено оборудование

Ночная операция ССО на Авдеевском направлении: восемь вражеских солдат уничтожены, еще один ранен

Украинские военные применили беспилотник с тепловизором, чтобы сорвать попытку российского подкрепления на Авдеевском направлении, уничтожив восемь вражеских солдат и ранив еще одного. Эта операция была частью постоянных усилий, направленных на то, чтобы не допустить окружения российскими войсками украинского города.

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Ночная операция ССО на Авдеевском направлении: восемь вражеских солдат уничтожены, еще один ранен