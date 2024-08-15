ДепутатыДепутаты Бундестага допускают, что инциденты на военных базах в Германии могут быть связаны с диверсией россии. Об этом сообщает Welt, пишет УНН.

Детали

По словам представителя свободной демократической партии и председателя комитета Бундестага по вопросам обороны Маркуса Фабера, за актами саботажа в казармах в городе Кельн стоит зосия.

Из-за временной близости инцидентов в двух казармах можно предположить, что вражеский субъект хочет продемонстрировать свои диверсионные возможности здесь, у нас. Субъект, который сейчас больше всего в этом заинтересован - это путин, - заявил он.

Его мнение поддержал член Партии зеленых и председатель комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Ноц.

"Конечно, есть подозрение, что это может быть российская диверсионная операция", - сказал он.

Ноц также отметил, что это "конкретная рабочая гипотеза".

"Никто не должен сомневаться в том, что нечто подобное возможно, и что россия также имеет достаточную скрупулезность, чтобы осуществлять такие действия", - добавил Ноц.

Напомним

На авиабазе НАТО в Гайленкирхене расследуют случай возможного загрязнения питьевой воды. Ранее подобный инцидент произошел в казармах ВВС ФРГ под Кельном, где могли отравить воду.

Как писал журнал Spiegel, в заборе обнаружили дыру, а в работе водопровода - неполадки.