В Бундестаге предполагают причастность рф к инцидентам на военных базах Германии
Киев • УНН
Депутаты Бундестага предполагают причастность россии к инцидентам на военных базах в Германии. На авиабазах НАТО и ВВС ФРГ расследуют возможное загрязнение питьевой воды.
ДепутатыДепутаты Бундестага допускают, что инциденты на военных базах в Германии могут быть связаны с диверсией россии. Об этом сообщает Welt, пишет УНН.
Детали
По словам представителя свободной демократической партии и председателя комитета Бундестага по вопросам обороны Маркуса Фабера, за актами саботажа в казармах в городе Кельн стоит зосия.
Из-за временной близости инцидентов в двух казармах можно предположить, что вражеский субъект хочет продемонстрировать свои диверсионные возможности здесь, у нас. Субъект, который сейчас больше всего в этом заинтересован - это путин,
Его мнение поддержал член Партии зеленых и председатель комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Ноц.
"Конечно, есть подозрение, что это может быть российская диверсионная операция", - сказал он.
Ноц также отметил, что это "конкретная рабочая гипотеза".
"Никто не должен сомневаться в том, что нечто подобное возможно, и что россия также имеет достаточную скрупулезность, чтобы осуществлять такие действия", - добавил Ноц.
Напомним
На авиабазе НАТО в Гайленкирхене расследуют случай возможного загрязнения питьевой воды. Ранее подобный инцидент произошел в казармах ВВС ФРГ под Кельном, где могли отравить воду.
Как писал журнал Spiegel, в заборе обнаружили дыру, а в работе водопровода - неполадки.