"Перед ДТЭК Электрические сети задолженность жилого комплекса составляет более 1800000 грн. С 1 января вступил в силу Закон Украины" О рынке электроэнергии ". По причинам задолженности и несоблюдения руководством ОСМД условий закона, поставщиком электроэнергии стал так называемый« поставщик последней надежды "- ГПВД (Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности)" Укринтерэнерго ". Перед этим поставщиком также сегодня образовалась задолженность в размере более 2600000 грн., что повлекло риск отключения электроэнергии в случае неуплаты. На сегодня дома оплатили 2300000 грн. Осталось оплатить еще более 300000 гривен ", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что на прошлой неделе в помещении Днепровской райгосадминистрации проводилась встреча, на которую были приглашены жители. Однако из почти 3-х тысяч человек - пришли только 15 человек.

"Город хочет, чтобы жители понимали все риски и владели необходимой информацией. Призываем людей прийти к согласию внутри инициативных групп, соблюдать предложенного алгоритма действий. Необходимо обеспечить полную оплату задолженности. Как" поставщику последней надежды ", так и ДТЭК. В доме невыполненные условия присоединения к электрических сетей по постоянной схеме питания. И речь идет не о разрешениях на бумаге, а о реальном увеличении мощности, прокладка сетей, строительство трансформаторов. Без этого в домах постоянно фиксируется пере апруження, что несет в себе серьезную опасность ", - пояснил Петр Пантелеев.

В компании ДТЭК Киевские электросети информируют, при сооружении многоэтажек электроснабжения объектов осуществляется в два этапа: по временной (для строительных площадок) и постоянной схеме электроснабжения (для жилого дома).

"Проблема заключается в том, что для домов на Харьковском шоссе 19, 19-А, 19-Б не выполнены условия для постоянной схемы электроснабжения. Это привело к проблемам с разграничением учета электроэнергии и расчетами за уже полученные услуги. Окончательно не решен системный вопрос долгов перед компанией ДТЭК Киевские электросети. Сумма в 1800000 грн за уже потребленную электроэнергию должна быть оплачена согласно графику погашения задолженности ", - отмечает Александр Бемм, коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети.

По его словам, для комплексного урегулирования ситуации необходимо выполнить технические условия и подключить дома по постоянной схеме питания.

"Сейчас технические условия выданы на 9,5 МВт, что является достаточно большим объемом потребления. Компания ДТЭК Киевские электросети готова идти навстречу жителям и разработать новые технические условия и предоставить консультации по их выполнению. И мы ждем соответствующего обращения от управляющей компании или от ОСМД. жители сами могут и должны определиться с организации, которая возьмет ответственность за выполнение технических условий. Пока ни одна организация на себя ее не взяла. ДТЭК Киевские электросети с формальной точки зрения не может инициировать этот процесс. компрессорного хм решение может быть в уменьшении заявленной мощности (9,5 МВт). Это позволит достроить постоянную схему подключения. Более подробная информация о цене и сроках будет понятна после разработки нового проекта подключения, инициировать разработку которого должны сами жильцы. Для этого необходимо определиться с организации , что возьмет ответственность за выполнение технических требований. Подключение по постоянной схеме позволит обеспечить надежное электроснабжение и даст возможность жителям заключать прямые договоры с поставщиками ", - убеждены и Александр Бемм.