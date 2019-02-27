В "будинках Войцеховського" остаточно не вирішене питання боргів перед постачальником енергії – КМДА

"Перед ДТЕК Електричні мережі заборгованість житлового комплексу складає понад 1,8 млн грн. Із 1 січня вступив у дію Закон України "Про ринок електричної енергії". З причин заборгованості та недотримання керівництвом ОСББ умов закону, постачальником електроенергії став так званий "постачальник останньої надії" – ДПЗД (Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності) "Укрінтеренерго". Перед цим постачальником також на сьогодні утворилась заборгованість у розмірі понад 2,6 млн грн. Це спричинило ризик відключення електроенергії у разі несплати. Станом на сьогодні будинки оплатили 2,3 млн грн. Залишилось оплатити ще понад 300 тисяч гривень", – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він нагадав, що минулого тижня у приміщенні Дніпровської райдержадміністрації проводилась зустріч, на яку були запрошені мешканці. Однак із майже 3-х тисяч людей – прийшли лише 15 осіб.

"Місто прагне, щоб мешканці розуміли всі ризики та володіли необхідною інформацією. Закликаємо людей дійти згоди всередині ініціативних груп, дотримуватись запропонованого алгоритму дій. Необхідно забезпечити повну оплату заборгованості. Як "постачальнику останньої надії", так і ДТЕК. У будинку невиконані умови приєднання до електричних мереж за постійною схемою живлення. І йдеться не про дозволи на папері, а про реальне збільшення потужності, прокладення мереж, будівництво трансформаторів. Без цього у будинках постійно фіксується перенапруження, що несе в собі серйозну небезпеку", – пояснив Петро Пантелеєв.

У компанії ДТЕК Київські електромережі інформують, при спорудженні багатоповерхівок електропостачання об’єктів здійснюється у два етапи: за тимчасовою (для будівельних майданчиків) та постійною схемою електропостачання (для житлового будинку).

"Проблема полягає у тому, що для будинків на Харківському шосе 19, 19-А, 19-Б не виконані умови для постійної схеми електропостачання. Це призвело до проблем із розмежуванням обліку електроенергії та розрахунками за вже отримані послуги. Остаточно не вирішене системне питання боргів перед компанією ДТЕК Київські електромережі. Сума у 1,8 млн грн за вже спожиту електроенергію має бути сплачена згідно графіку погашення заборгованості", – зазначає Олександр Бемм, комерційний директор ДТЕК Київські електромережі.

За його словами, для комплексного врегулювання ситуації необхідно виконати технічні умови та підключити будинки за постійною схемою живлення.

"Наразі технічні умови видані на 9,5 МВт, що є достатньо великим обсягом споживання. Компанія ДТЕК Київські електромережі готова йти назустріч мешканцям та розробити нові технічні умови й надати консультації щодо їх виконання. І ми чекаємо відповідного звернення від керуючої компанії чи від ОСББ. Мешканці самі можуть і мають визначитись із організацію, що візьме відповідальність за виконання технічних умов. Наразі жодна організація на себе її не взяла. ДТЕК Київські електромережі з формальної точки зору не може ініціювати цей процес. Компромісне рішення може бути в зменшенні заявленої потужності (9,5 МВт). Це дозволить добудувати постійну схему підключення. Більш детальна інформація про ціну і строки буде зрозуміла після розробки нового проекту підключення, ініціювати розробку якого мають самі мешканці. Для цього необхідно визначитись із організацію, що візьме відповідальність за виконання технічних вимог. Підключення за постійною схемою дозволить забезпечити надійне електропостачання і дасть можливість мешканцям укладати прямі договори з постачальниками", – переконаний Олександр Бемм.