В Броварах колесо от прицепа оторвалось и задело 4-летнюю девочку

В Броварах в Киевской области во время движения автомобиля Ford оторвалось колесо от прицепа и травмировало ребенка на тротуаре. Девочку доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Детали

В ДТП в Броварах, как сообщается, пострадала 4-летняя девочка.

"Предварительно правоохранители установили, что во время движения у прицепа легкового автомобиля Ford оторвалось колесо, которое выкатилось на тротуар и задело малолетнего ребенка, который гулял с мамой", - говорится в сообщении.



Неравнодушные граждане помогли доставить пострадавшую вместе с матерью в больницу. "Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Следователи Броварского управления полиции начали досудебное расследование по факту ДТП (ч. 1 ст. 286 УКУ).

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