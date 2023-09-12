В британской разведке рассказали, как атаки БпЛА заставили москву обложиться ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Почти ежедневные атаки дронами москвы заставили россию перекалибровать системы ПВО, а также разместить их на крышах официальных зданий, высоких башнях и пандусах. Для увеличения эффективности и успокоения общественности, говорится в отчете на основе разведданных Минобороны Великобритании, передает УНН.
Детали
В течение последних недель россия перекалибровала свои системы противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия вокруг москвы с целью более эффективной защиты от атак беспилотных летательных аппаратов, которым город сейчас подвергается почти ежедневно.
С начала сентября 2023 года российские зенитно-ракетные комплексы SA-22 вокруг столицы были сфотографированы на высоких башнях и пандусах.
Ранее, после ударов по авиабазам в энгельсе и рязани в декабре 2022 года, россия также разместила SA-22 на крышах официальных зданий в москве.
Это почти наверняка для того, чтобы система могла обнаруживать и поражать цели типа БпЛА. Однако, вероятно, это также имеет целью громкое заверение общественности в том, что власти держат угрозу под контролем, считают аналитики.
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