В британській розвідці розповіли, як атаки БпЛА змусили москву обкластись ППО

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Впродовж останніх тижнів росія перекалібрувала свої системи протиповітряної оборони ближнього і середнього радіусу дії навколо москви з метою більш ефективного захисту від атак безпілотних літальних апаратів, яких місто зараз зазнає майже щодня.

З початку вересня 2023 року російські зенітно-ракетні комплекси SA-22 навколо столиці були сфотографовані на високих вежах і пандусах.

Раніше, після ударів по авіабазах в енгельсі і рязані в грудні 2022 року, росія також розмістила SA-22 на дахах офіційних будівель в москві.

Це майже напевно для того, щоб система могла виявляти і вражати цілі типу БпЛА. Однак, ймовірно, це також має на меті гучне запевнення громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем, вважають аналітики.

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