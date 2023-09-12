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В британській розвідці розповіли, як атаки БпЛА змусили москву обкластись ППО

В британській розвідці розповіли, як атаки БпЛА змусили москву обкластись ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Майже щоденні атаки дронами москви змусили росію перекалібрувати системи ППО, а також розмістити їх на дахах офіційних будівель, високих вежах та пандусах. Для збільшення ефективності та заспокоєння громадськості, йдеться у звіті на основі розвідданих Міноборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Впродовж останніх тижнів росія перекалібрувала свої системи протиповітряної оборони ближнього і середнього радіусу дії навколо москви з метою більш ефективного захисту від атак безпілотних літальних апаратів, яких місто зараз зазнає майже щодня.

З початку вересня 2023 року російські зенітно-ракетні комплекси SA-22 навколо столиці були сфотографовані на високих вежах і пандусах.

Раніше, після ударів по авіабазах в енгельсі і рязані в грудні 2022 року, росія також розмістила SA-22 на дахах офіційних будівель в москві.

Це майже напевно для того, щоб система могла виявляти і вражати цілі типу БпЛА. Однак, ймовірно, це також має на меті гучне запевнення громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем, вважають аналітики.

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