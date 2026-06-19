В Британии мужчина был арестован после падения трёхлетнего ребёнка в вольер с крокодилами
Киев • УНН
В зоопарке недалеко от Кембриджа трёхлетний мальчик оказался в вольере с крокодилами, его госпитализировали в критическом состоянии. Полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство.
В Великобритании полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство после того, как трехлетний мальчик оказался в вольере с крокодилами в зоопарке недалеко от Кембриджа. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
После инцидента ребенка госпитализировали. По данным полиции, состояние мальчика остается критическим, но стабильным.
Детектив Верити Макканн сообщила, что следствие не считает, что арестованный мужчина был знаком с ребенком.
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Правоохранители также устанавливают, получил ли мальчик повреждения непосредственно от крокодилов, находившихся в вольере.
Расследование продолжается
Инцидент произошел в зоопарке Джонсонс в центральной части Англии. Подозреваемый является жителем соседнего графства Норфолк.
Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия и мотивов действий задержанного.
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