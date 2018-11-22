В БПП подтвердили положительное заключение КСУ относительно курса на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Конституционный суд Украины вынес положительное решение по изменениям в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. Об этом сообщили УНН источники в Блоке Петра Порошенко.
"Положительное решение", - сообщили УНН.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины вынес решение по изменениям в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.
Напомним, Конституционный суд Украины (КСУ) изучает законопроект о закреплении в Конституции курса на членство в Европейском союзе и НАТО.
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в Основной закон Украины, закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.
В конце сентября Конституционный суд Украины получил обращение Верховной Рады о даче заключения по законопроекту о закреплении в Конституции курса государства на членство в Европейском союзе и НАТО.