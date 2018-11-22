В БПП підтвердили позитивний висновок КСУ щодо курсу на ЄС та НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Конституційний суд України виніс позитивне рішення щодо змін до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО. Про це УНН повідомили джерела у Блоку Петра Порошенка.
"Позитивне рішення", - повідомили УНН.
Як повідомляв УНН, Конституційний суд України виніс рішення щодо змін до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО.
Нагадаємо, Конституційний суд України (КСУ) вивчає законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на членство в Європейському союзі й НАТО.
Президент України Петро Порошенко сподівається, що зміни до Основного закону України, які закріплять євроатлантичні прагнення українського народу, будуть прийняті найближчим часом.
У кінці вересня Конституційний суд України отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно законопроекту про закріплення в Конституції курсу держави на членство в Європейському союзі і НАТО.