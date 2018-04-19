В БПП не исключили, что вопрос ЦИК рассмотрят уже на утреннем заседании Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Голосование об увольнении и назначении нового состава Центральной избирательной комиссии может состояться на утреннем заседании парламента. Об этом в кулуарах парламента заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
"Материалы в отношении ЦИК и кандидатур, вчера прошли соответствующий профильный комитет. Сегодня материалы были розданы народным депутатам, и наша фракция будет настаивать на том, чтобы сегодня мы начали голосование по этому вопросу. Не исключаю, что (голосование состоится - ред.) на утреннем заседании. Сейчас ведутся дополнительные финальные консультации ", - сообщил А.Герасимов.
Как сообщал УНН, ранее информированный источник в ВРУ сообщал, что новый состав Центральной избирательной комиссии не могут выбрать из-за позиции Венецианской комиссии и нерешенного вопроса, кого именно выбирут, а кого "выбросят" из этого процесса.