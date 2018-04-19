В БПП не виключили, що питання ЦВК розглянуть вже на ранковому засіданні Ради
Київ • УНН
КИЇВ.19 квітня. УНН. Голосування щодо звільнення та призначення нового складу Центральної виборчої комісії може відбутися на ранковому засіданні парламенту. Про це в кулуарах парламенту заявив глава фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.
"Матеріали стосовно ЦВК і кандидатур, вчора пройшли відповідний профільний комітет. Сьогодні матеріали були роздані народним депутатам, і наша фракція буде наполягати на тому, щоб сьогодні ми розпочали голосування щодо цього питання. Не виключаю, що (голосування відбудеться – ред.) на ранішньому засіданні. Зараз ведуться додаткові фінальні консультації", - повідомив А.Герасимов.
Як повідомляв УНН, раніше інформоване джерело у ВРУ повідомляло, що новий склад Центральної виборчої комісії не можуть обрати через позицію Венеційської комісії та невирішене питання, кого саме оберуть, а кого "викинуть" з цього процесу.