В Болгарии проходят восьмые парламентские выборы с 2021 года

В воскресенье, 19 апреля, в Болгарии стартовали досрочные парламентские выборы – уже восьмые с 2021 года. В гонке участвует, в частности, бывший президент Румен Радев, об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Радев покинул пост президента в январе, чтобы возглавить партию "Прогрессивная Болгария" и принять участие в выборах. По оценкам аналитиков, его политическая сила вряд ли получит большинство в 240-местном парламенте, что затрудняет формирование правительства.

Болгария находится в затяжном политическом кризисе с 2020 года, когда страну охватили массовые антикоррупционные протесты. С тех пор ни одно правительство не смогло проработать полный срок.

Основные партии неоднократно проваливали переговоры о коалиции, поэтому не исключается вариант правительства меньшинства или проведения новых выборов уже в этом году.

Ключевые игроки

Радев строит кампанию на борьбе с коррупцией и олигархией. Он неоднократно критиковал бывшего премьера Бойко Борисова и политика Деляна Пеевского, которых связывают с влиянием на политическую систему.

Несмотря на это, партия Борисова, по прогнозам, может занять второе место, а политическая сила Пеевского – пройти в парламент, что сужает возможности для формирования коалиции.

Варианты коалиции

Среди потенциальных партнеров Радева рассматриваются социалисты, которые могут не преодолеть избирательный барьер, проевропейский альянс или националистическая группировка "Возрождение".

В то же время сам политик во время кампании отвергал возможность союза с частью этих сил. Окончательная конфигурация коалиции будет зависеть от результатов голосования.

Явка и риски

Явка на выборах в Болгарии снижается в последние годы – на предыдущих выборах она опустилась ниже 40%. Ожидается, что участие Радева может мобилизовать избирателей.

В то же время наблюдатели фиксируют риски дезинформации и возможных нарушений во время голосования. Правительство задействовало механизмы ЕС для мониторинга информационного пространства.

Экзит-полы обнародуют после закрытия участков в 20:00, предварительные результаты ожидаются ночью.

